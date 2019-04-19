Уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов

Уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов

19 апреля, 2019 10:19

https://report.az/storage/news/bc0de287f8f7008adccb12090f2fcc72/22929006-7fdf-417a-b494-37dbc8290592_292.jpg Уточнены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Бакинского государственного университета. Как сообщает Report, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Уставе БГУ". Согласно документу, уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов. БГУ пользуется выделенным ему имуществом только в целях, определенных данным уставом. Запрещено использование имущества университета для вне образовательных целей. Материально-техническая база университета и образовательная инфраструктура должны соответствовать утвержденным Кабмином нормативам. Университет не преследует непосредственную цель получения прибыли.

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