Уточнены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Бакинского государственного университета.
Как сообщает Report, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Уставе БГУ".
Согласно документу, уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов.
БГУ пользуется выделенным ему имуществом только в целях, определенных данным уставом. Запрещено использование имущества университета для вне образовательных целей.
Материально-техническая база университета и образовательная инфраструктура должны соответствовать утвержденным Кабмином нормативам.
Университет не преследует непосредственную цель получения прибыли.
İlkin PirəliАвтор новости