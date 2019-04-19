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Уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов

Уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов

Уточнены уставный фонд, имущество и основы финансовой деятельности Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Уставе БГУ".

Согласно документу, уставный фонд БГУ установлен в размере 50 млн манатов.

БГУ пользуется выделенным ему имуществом только в целях, определенных данным уставом. Запрещено использование имущества университета для вне образовательных целей. 

Материально-техническая база университета и образовательная инфраструктура должны соответствовать утвержденным Кабмином нормативам.

Университет не преследует непосредственную цель получения прибыли.

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