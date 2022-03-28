Установлен верхний предел показателя соотношения госдолга к ВВП на среднесрочный период

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а т

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП на конец 2022 года.

Как сообщает Report, верхний предел соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП на среднесрочный период установлен на уровне 20 %, а на конец 2022 года - 27,5 %.

Кроме того, верхний предел показателя соотношения государственного долга к ВВП на среднесрочный период установлен на уровне 20 %.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.