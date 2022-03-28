О нас
Аудио новости

Установлен верхний предел показателя соотношения госдолга к ВВП на среднесрочный период

Установлен верхний предел показателя соотношения госдолга к ВВП на среднесрочный период Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а т
Внутренняя политика
28 марта 2022 г. 14:12
Установлен верхний предел показателя соотношения госдолга к ВВП на среднесрочный период

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП на конец 2022 года.

Как сообщает Report, верхний предел соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП на среднесрочный период установлен на уровне 20 %, а на конец 2022 года - 27,5 %.

Кроме того, верхний предел показателя соотношения государственного долга к ВВП на среднесрочный период установлен на уровне 20 %.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti ortamüddətli dövr üzrə yuxarı həddi müəyyən edilib

Другие новости из категории

Утверждено положение о госкомиссии по международной гуманитарной помощи
Утверждено положение о госкомиссии по международной гуманитарной помощи
28 марта 2022 г. 14:51
Президент Азербайджана утвердил изменения в закон о Вооруженных силах
Президент Азербайджана утвердил изменения в закон о Вооруженных силах
28 марта 2022 г. 14:47
Семья Аяза Муталлибова поблагодарила Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву
Семья Аяза Муталлибова поблагодарила Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву
28 марта 2022 г. 14:20
Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году
Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году
28 марта 2022 г. 14:18
Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации президента
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации президента
28 марта 2022 г. 14:06
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева послали венок на церемонию прощания с экс-президентом
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева послали венок на церемонию прощания с экс-президентом
28 марта 2022 г. 13:37
В Баку прощаются с Аязом Муталлибовым
ФотоВ Баку прощаются с Аязом Муталлибовым
28 марта 2022 г. 13:30
В Азербайджане отметят 30-летие Национального олимпийского комитета
В Азербайджане отметят 30-летие Национального олимпийского комитета
28 марта 2022 г. 13:24
Аяза Муталлибова похоронят на первой Аллее почетного захоронения
Аяза Муталлибова похоронят на первой Аллее почетного захоронения
28 марта 2022 г. 11:08
Политолог: Поведение миротворцев сводит к нулю лимит доверия к России в Азербайджане
Политолог: Поведение миротворцев сводит к нулю лимит доверия к России в Азербайджане
27 марта 2022 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi