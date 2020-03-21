​Установлен новый режим работы на предприятиях общественного питания

В Азербайджане продолжается принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.
Так, начиная с 22 марта, время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других предприятий общественного питания, действующих на территории Азербайджанской Республики, устанавливается с 09.00 до 15.00.
Предприятия общественного питания могут доставлять свою продукцию по адресам на основе онлайн-заказов до 21.00 и продавать еду гражданам на дом.
Целью является минимизация контактных возможностей граждан, а также поддержание необходимого питания.