Упростят визовые процедуры, связанные с Гран-при Азербайджана Формула 1- 2018

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула 1- 2018.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в Азербайджанской Республике соревнованиями Гран-при Азербайджана Формула 1- 2018 и представившие любой из указанных в настоящем распоряжении документов, могут с 15 марта по 15 мая 2018 года получить визы в расположенных в международных аэропортах структурных подразделениях Консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Считать основанием для выдачи визы один из следующих документов: карта или другой документ, подтверждающие прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами Формула 1; карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании "Бакинское городское кольцо"; билет на соревнование Гран-при Азербайджана Формула 1- 2018 или документ, подтверждающий приобретение билета.