Упрощен ряд процессов, связанных с регистрацией POS-терминалов

В Азербайджане упрощен ряд процессов, связанных с регистрацией POS-терминалов.

В Азербайджане упрощен ряд процессов, связанных с регистрацией POS-терминалов.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров “Об утверждении правил установки, использования и применения POS-терминалов на территории Азербайджанской Республики” и “Критериев определения объектов для установки POS-терминалов”.

Соответствующее изменение обеспечит расширение безналичных платежей за счет внедрения технологии mPOS, которая считается одним из самых дешевых способов оплаты.