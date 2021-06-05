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Угрожавший журналистам сотрудник МЧС уволен

Угрожавший журналистам сотрудник МЧС уволен Главный специалист отдела по контролю за работой обязательного противопожарного страхования Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям полковник-лейтенант внутренней службы Араз Фурган оглу Мусаев 3 июня 2021 года преп
Внутренняя политика
5 июня 2021 г. 15:19
Угрожавший журналистам сотрудник МЧС уволен

Главный специалист отдела по контролю за работой обязательного противопожарного страхования Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям полковник-лейтенант внутренней службы Араз Фурган оглу Мусаев 3 июня 2021 года препятствовал сотрудникам средств массовой информации, выполнявшим свои служебные обязанности, в расследовании жалобы жителей города Хырдалан Абшеронского района, угрожал им, тем самым совершив действия, способные подорвать авторитет МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Было отмечено, что с учетом вышесказанного, на основании соответствующего приказа министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова от 4 июня 2021 года Араз Мусаев был исключен из органов МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistləri hədələyən Araz Musayev fövqəladə hallar orqanlarından xaric edilib

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