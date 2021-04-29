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Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ Из резервного фонда президента Азербайджана выделено 4,8 миллиона
Внутренняя политика
29 апреля 2021 г. 15:15
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Как сообщает Report, согласно документу, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750 манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

В целях исполнения части 1 настоящего распоряжения поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента страны 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов; Министерству финансов обеспечить перечисление средств, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего распоряжения, на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения; Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, предусмотренным в части 1 настоящего распоряжения.

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