Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Из резервного фонда президента Азербайджана выделено 4,8 миллиона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

Как сообщает Report, согласно документу, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750 манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград.

В целях исполнения части 1 настоящего распоряжения поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента страны 4,8 миллиона (четыре миллиона восемьсот тысяч) манатов; Министерству финансов обеспечить перечисление средств, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего распоряжения, на специальный счет Министерства труда и социальной защиты населения; Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить выплату единовременной материальной помощи лицам, предусмотренным в части 1 настоящего распоряжения.