Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди снова решили переночевать на этой территории

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди снова решили переночевать на этой территории.

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди снова решили переночевать на этой территории.

Освещающий акцию сотрудник Report сообщил, что несмотря на холодную погоду, на дороге Шуша-Ханкенди, которая в настоящее время находится под временным контролем российских миротворцев, продолжается акция протеста с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров.

Они выкрикивают лозунги в защиту территориальной целостности Азербайджана, против незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.