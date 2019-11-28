Посол: Турция заинтересована в приложении еще больших усилий для решения карабахского конфликта

Турция заинтересована в приложении еще больших усилий для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркана Озорал.
По его словам, параметры для решения проблемы известны: "Параметры, выдвинутые и ООН и ОБСЕ предусматривают решение конфликта в соответствии с международным правом, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Но все еще территории Азербайджана не освобождены от оккупации и поэтому, мы не считаем деятельность ОБСЕ в этом направлении удовлетворительным. Но на данный момент, мы поддерживаем ОБСЕ, который является самым важным механизмом для решения этого конфликта и надеемся, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ найдут путь решения конфликта", - отметил посол, подчеркнув, что ОБСЕ является важной международной организацией, созданной для обеспечения безопасности и стабильности. Одним из важных задач организации является решение нагорно-карабахского конфликта.
Tural AsadiАвтор новости