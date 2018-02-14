Тофиг Ягублу отстранен от должности зампреда Партии Мусават

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Партии Мусават Тофиг Ягублу отстранен от должности.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение было подписано председателем партии Арифом Гаджилы.

В качестве причины отмечается параллельное членство Т.Ягублу в Национальном совете.

Напомним, что Партия Мусават покинула ряды Национального совета в 2013 году.

В заявлении Report Т.Ягублу подтвердил информацию. Однако он отметил о нежелании раскрывать причину увольнения.