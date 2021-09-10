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Таги Ахмедов, Шамсаддин Гаджиев и Малахат Ибрагимгызы освобождены от должностей в ПЕА

Таги Ахмедов, Шамсаддин Гаджиев и Малахат Ибрагимгызы освобождены от должностей в ПЕА Освобождены от должностей председатели девяти районных организаций правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по Баку.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 16:29
Таги Ахмедов, Шамсаддин Гаджиев и Малахат Ибрагимгызы освобождены от должностей в ПЕА

Освобождены от должностей председатели девяти районных организаций правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по Баку.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании правления партии.

Председатель Сабаильской районной организации ПЕА Шамсаддин Гаджиев, председатель Ясамальской районной организации Таги Ахмедов, председатель Насиминской районной организации, депутат Малахат Ибрагимгызы, председатель Гарадагской районной организации, депутат Айдын Гусейнов, председатель Низаминской районной организации ПЕА, депутат Садагат Велиева, председатель Бинагадинской районной организации Рамиз Гёюшов, председатель Пираллахинской районной организации Хикмет Шикаров, председатель Наримановской районной организации Тамраз Тагиев, председатель Сабунчинской районной организации Мехрибан Абасгулиева освобождены от должностей.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о назначении новых председателей районных организаций партии.

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Версия на азербайджанском языке Tağı Əhmədov, Şəmsəddin Hacıyev və Məlahət İbrahimqızı YAP-dakı vəzifələrindən azad olunublar

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