Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью.

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью.

Как передает Report, об этом сообщила первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится:

"Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь! Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни! Пусть Аллах благословит молодую семью и поможет сохранить Любовь и Уважение друг к другу на долгие годы! Будьте счастливы!"