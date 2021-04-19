Сын Абеля Магеррамова освобожден от должности

13:30

Анар Абель оглы Магеррамов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, а также постоянного представителя при Всемирной туристской организации.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Анар Магеррамов 1978 г.р. - сын бывшего ректора Бакинского государственного университета (БГУ) Абеля Магеррамова. Работал в МИД с 22 лет. Занимал должность посла Азербайджана в Испании с 2016 года.