Супруга Аяза Муталлибова похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

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Супруга бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адиля Муталлибова похоронена.

Как сообщает Report, ее похоронили на Ясамальском кладбище рядом с сыном Азадом Муталлибовым.

Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года.

*** 16:27

В бакинской мечети Тезепир завершилась церемония прощания с супругой бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адилей Муталлибовой.

Как сообщает Report, ее похоронят на Ясамальском кладбище рядом с сыном.

Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась в возрасте 81 года.

*** 15:03

Проходит церемония прощания в супругой бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адилей Муталлибовой.

Как сообщает Report, на церемонии в бакинской мечети "Тезепир" присутствуют члены семьи покойной, общественно-политические деятели.

Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года. Ее похоронят на Ясамальском кладбище рядом с сыном.

Фото: Фири Салим