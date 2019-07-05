Супруга Аяза Муталлибова похоронена - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

Супруга бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адиля Муталлибова похоронена.
Как сообщает Report, ее похоронили на Ясамальском кладбище рядом с сыном Азадом Муталлибовым.
Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года.
*** 16:27
В бакинской мечети Тезепир завершилась церемония прощания с супругой бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адилей Муталлибовой.
Как сообщает Report, ее похоронят на Ясамальском кладбище рядом с сыном.
Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась в возрасте 81 года.
*** 15:03
Проходит церемония прощания в супругой бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адилей Муталлибовой.
Как сообщает Report, на церемонии в бакинской мечети "Тезепир" присутствуют члены семьи покойной, общественно-политические деятели.
Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года. Ее похоронят на Ясамальском кладбище рядом с сыном.
Фото: Фири Салим
İlkin PirəliАвтор новости