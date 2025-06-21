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Суд принял решение об аресте экс-главы ИВ Гахского района

Суд принял решение об аресте экс-главы ИВ Гахского района Сабаильский районный суд принял решение об аресте главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).
Внутренняя политика
21 июня 2025 г. 20:02
Суд принял решение об аресте экс-главы ИВ Гахского района

Сабаильский районный суд принял решение об аресте экс-главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Report, экс-глава исполнительной власти арестован сроком на 4 месяца.

Отметим, что Муса Шекилиев был задержан вчера в ходе операции СГБ. Он обвиняется в присвоении государственного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Сегодня согласно распоряжению президента Ильхама Алиева он был освобожден от должности главы исполнительной власти Гахского района.

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Версия на английском языке Court orders arrest of former head of executive power of Gakh district
Версия на азербайджанском языке DTX-nin əməliyyatı ilə saxlanılan Qaxın icra başçısı barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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