Столичная мэрия ответила на обращение партии "Мусават" по поводу пикета

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение, связанное с пикетом партии "Мусават".

Как сообщает Report, обращение было рассмотрено Исполнительной властью города Баку.

Обращение о проведении 3 ноября в 15:00 пикета напротив административного здания столичной мэрии было отклонено.

Было отмечено о нецелесообразности проведения пикета перед зданием ИВ Баку и сообщено об ограничениях на проведение собраний в радиусе 200 метров от административных зданий районных и городских органов Исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Посчитав данное решение ИВ Баку незаконным, партия "Мусават" повторно направила обращение для пикета.