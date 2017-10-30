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    Столичная мэрия ответила на обращение партии "Мусават" по поводу пикета

    Обращение было рассмотрено Исполнительной властью города Баку© Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку ответила на обращение, связанное с пикетом партии "Мусават". 

    Как сообщает Report, обращение было рассмотрено Исполнительной властью города Баку.

    Обращение о проведении 3 ноября в 15:00 пикета напротив административного здания столичной мэрии было отклонено.

    Было отмечено о нецелесообразности проведения пикета перед зданием ИВ Баку и сообщено об ограничениях на проведение собраний в радиусе 200 метров от административных зданий районных и городских органов Исполнительной власти Азербайджанской Республики.

    Посчитав данное решение ИВ Баку незаконным, партия "Мусават" повторно направила обращение для пикета. 

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