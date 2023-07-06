Статистика принявших азербайджанское гражданство за последние 15 лет

Начиная с 1988 года, были нарушены права гражданства 250 тысяч наших соотечественников, ставших жертвами политики этнической чистки Армении, и правительством Азербайджана была проведена соответствующая работа по восстановлению этих прав.

Начиная с 1988 года, были нарушены права гражданства 250 тысяч наших соотечественников, ставших жертвами политики этнической чистки Армении. Правительством Азербайджана была проведена соответствующая работа по восстановлению этих прав.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на "Конференции высокого уровня по безгражданству“.

По его словам, за последние 15 лет гражданство Азербайджана получили около 2500 лиц без гражданства, признана гражданская принадлежность более 6 тысяч лиц без гражданства: "Одним из направлений деятельности Государственной миграционной службы является ликвидация и предотвращение случаев безгражданства".