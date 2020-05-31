Старейшины Шамахинского района обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Старейшины Шамахинского района обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемый господин президент.

Превентивные меры, предпринятые Вами в результате Вашего напряженного труда для защиты населения в нашей стране от пандемии коронавируса, охватившей весь мир, дают свои плоды. Каждый шаг, предпринимаемый в сфере предотвращения тяжелых последствий этого вируса в Азербайджане, встречается всем населением с чувством глубокой признательности. Эффективные меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, - результат непосредственного контроля за этой работой и самоотверженной деятельности Первого вице-президента Мехрибан ханым. Выражаем Вам признательность за то, что благодаря Вашим мудрым и гибким решениям в нашей стране достигнуты позитивные результаты по сравнению с развитыми странами мира, в которых количество смертей от COVID-19 достигло десятков тысяч.

Поездка, предпринятая Вами и Мехрибан ханым в наш район в столь тяжелый период, была встречена населением с большой радостью и чувством гордости.

Шамаха, занимающая особое место в истории и культуре Азербайджана, переживает свой новый период расцвета. Это - результат Вашего внимания. Наряду со строительством и благоустройством, в нашем районе осуществляется забота об исторических памятниках, дарующая им вторую жизнь, и это радует нас. А Ваше внимание к работе, проводимой в рамках реконструкции святилищ Пирсаат Баба, Пира Омара Султана и мавзолея брата Имадеддина Насими - Шаххандана, имеет важное значение для нас, шамахинцев.

Как известно, эти памятники – святые места посещения всего населения страны и иностранных гостей. Забота, проявляемая в последнее время по инициативе уважаемой Мехрибан ханым относительно нашей истории и культуры, свидетельствует о Вашем чутком отношении к нашим национально-духовным ценностях.

Ваше внимание к шамахинцам ощущалось на каждом шагу во время Вашей поездки. В Шамахе возводятся новые здания, обновляются тысячи домов, пострадавших от землетрясения, прокладываются новые дороги в села и поселки, обеспечиваются газом и водой отдаленные села, население в регионе впервые пользуется современными автобусами, которые Вы подарили Шамахе.

В то же время, мы очень рады, что каждое Ваше указание, поручение, задачи и обязательства, поставленные перед руководителями, назначенными Вами в регионах, достойно исполняются молодыми кадрами. В каждом их шаге мы чувствуем Ваше внимание и заботу, видим результаты реформ в любой сфере.

К большому сожалению, отмечаем, что в последнее время есть стремящиеся очернить процесс развития, протекающий в нашей стране, в том числе в регионах. Все это – деяния сил, не любящих нашу страну, Родину, стремящихся создать искусственное недовольство, но они не достигнут желаемого. Можете быть уверенны в том, что весь азербайджанский народ, в том числе шамахинцы, верят в каждое Ваше решение и поддерживают проводимую Вами политику.

Дорогой наш президент и уважаемая Мехрибан ханым, просим Аллаха ниспослать Вам крепкое здоровье, желаем Вам успехов в Вашей почетной деятельности во имя развития нашего государства и народа".