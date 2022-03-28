Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году

60 процентов обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году, составляли заявления, 39 процентов - жалобы и предложения.

60 процентов обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году, составляли заявления, 39 процентов - жалобы и предложения.

Как сообщает Report, обращения в основном были связаны с социальной защитой, Второй Карабахской войной и ее результатами, деятельностью правоохранительных органов, судов, вопросами помилования, услугами здравоохранения, земельными вопросами и освобожденными от оккупации территориями. За оперативное рассмотрение этих обращений и оказание соответствующей помощи в этот период в адрес главы государства Ильхама Алиева поступило около 30 тысяч благодарственных писем.