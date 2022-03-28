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Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году

Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году 60 процентов обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году, составляли заявления, 39 процентов - жалобы и предложения.
Внутренняя политика
28 марта 2022 г. 14:18
Стало известно содержание обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году

60 процентов обращений, поступивших в Администрацию Президента в прошлом году, составляли заявления, 39 процентов - жалобы и предложения.

Как сообщает Report, обращения в основном были связаны с социальной защитой, Второй Карабахской войной и ее результатами, деятельностью правоохранительных органов, судов, вопросами помилования, услугами здравоохранения, земельными вопросами и освобожденными от оккупации территориями. За оперативное рассмотрение этих обращений и оказание соответствующей помощи в этот период в адрес главы государства Ильхама Алиева поступило около 30 тысяч благодарственных писем.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Prezident Administrasiyasına daxil olan müraciətlərin məzmunu açıqlanıb

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