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    ​Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    Пока неизвестно, какие вопросы будут включены в повестку заседания

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщили Report из ММ, заседание запланировано на 28 апреля.

    Пока неизвестно, какие вопросы будут включены в повестку заседания. 

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