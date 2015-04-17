​Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Стала известна дата очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщили Report из ММ, заседание запланировано на 28 апреля.

Пока неизвестно, какие вопросы будут включены в повестку заседания.