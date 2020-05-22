Средний возраст сотрудников в ASAN Xidmət - 32 года

По результатам конкурсов и интервью, проведенных в 2019 году в рамках мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям (ASAN Xidmət) при президенте, на службу в Госагентство были приняты 84 человека.

Как сообщает Report, соответствующими указами президента Азербайджана, число сотрудников Госагентства увеличилось на 180 человек и составило 895 штатных единиц.

58,5% сотрудников ASAN Xidmət - мужчины, 41,5% - женщины, средний возраст составляет работников - 32 года.