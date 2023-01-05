В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь войдут лица, выселенные в 1988-1991 годах

В список депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке в первую очередь вносятся наши соотечественники, выселенные с этих территорий в 1988-1991 годах.

В список депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке в первую очередь вносятся наши соотечественники, выселенные с этих территорий в 1988-1991 годах.

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

"Поскольку последняя депортация (1988-1991 года) произошла недавно, мы начали процесс с этого периода, чтобы наша работа шла стремительнее. В настоящее время проведена перепись населения более 150 из 300 населенных пунктов, в которых в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении продолжается", - сказала У.Зульфигар.

Пресс-секретарь отметила, что дополнительно регистрируются азербайджанцы, выселенные из родных краев в ходе других волн депортаций (1905, 1918-1920, 1948-1953 годы). Однако основное внимание направлено на депортацию 1988-1991 годов. По завершении этого процесса регистрация потерпевших в другие годы и их потомков будет произведена в полном объеме.