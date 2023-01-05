О нас

В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь войдут лица, выселенные в 1988-1991 годах

В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь войдут лица, выселенные в 1988-1991 годах В список депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке в первую очередь вносятся наши соотечественники, выселенные с этих территорий в 1988-1991 годах.
Внутренняя политика
5 января 2023 г. 16:47
В список депортированных из Западного Азербайджана в первую очередь войдут лица, выселенные в 1988-1991 годах

В список депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке в первую очередь вносятся наши соотечественники, выселенные с этих территорий в 1988-1991 годах.

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

"Поскольку последняя депортация (1988-1991 года) произошла недавно, мы начали процесс с этого периода, чтобы наша работа шла стремительнее. В настоящее время проведена перепись населения более 150 из 300 населенных пунктов, в которых в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении продолжается", - сказала У.Зульфигар.

Пресс-секретарь отметила, что дополнительно регистрируются азербайджанцы, выселенные из родных краев в ходе других волн депортаций (1905, 1918-1920, 1948-1953 годы). Однако основное внимание направлено на депортацию 1988-1991 годов. По завершении этого процесса регистрация потерпевших в другие годы и их потомков будет произведена в полном объеме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunanların siyahıya alınmasına 1988-91-ci illərdə qaçqın düşənlərdən başlanılıb

Самое читаемое

Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшие
1 января 2023 г. 15:31
В Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
ФотоВ Баку произошло тяжелое ДТП, погибли пять человек
1 января 2023 г. 16:41
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
На юго-востоке Турции в ДТП с микроавтобусом погибли 6 человек
2 января 2023 г. 11:17
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе Аль-Наср
Стали известны особые условия контракта Роналду в саудовском клубе "Аль-Наср"
3 января 2023 г. 11:55
В Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
ФотоВ Баку произошел сильный взрыв в жилом доме, есть погибший и раненые
2 января 2023 г. 17:40
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi