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Спецпредставитель президента: В будущем году перейдем к подготовке "Большого возвращения"

Спецпредставитель президента: В будущем году перейдем к подготовке "Большого возвращения" "В будущем году мы перейдем к подготовительной стадии "Большого возвращения".
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 16:41
Спецпредставитель президента: В будущем году перейдем к подготовке Большого возвращения
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"В будущем году мы перейдем к подготовительной стадии "Большого возвращения".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов заявил журналистам.

По его словам, есть информация о том, какая часть бывших вынужденных переселенцев обеспечена жильем, а какая живет во временных жилых пунктах: "Начиная процесс "Большого возвращения" по каждому населенному пункту, все это будет учитываться. В связи с этим осуществляет деятельность специальная рабочая группа. Она рассматривает вопросы, связанные с экономическими, социальными, юридическими работами в связи с "Большим возвращением". Я уверен, что в будущем году эта работа завершится".

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