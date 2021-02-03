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Создана комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития

Создана комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики об утверждении “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”.
Внутренняя политика
3 февраля 2021 г. 19:53
Создана комиссия по разработке Стратегии социально-экономического развития

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики об утверждении “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”.

Как сообщили Report в правительстве, согласно распоряжению, создана комиссия под председательством премьер-министра, с участием соответствующих центральных органов исполнительной власти.

Комиссия будет координировать деятельность соответствующих государственных органов (структур) в связи с подготовкой и реализацией проекта ”Стратегия социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

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Версия на азербайджанском языке Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması üçün komissiya yaradıldı

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