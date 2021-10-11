Создан Азербайджанский фонд развития бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки развития предпринимательства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере государственной поддержки развития предпринимательства.

Как сообщает Report, в целях поощрения инвестиций в ненефтяной сектор экономики, оптимизации и повышения эффективности системы управления в сфере государственной поддержки развития предпринимательства, усиления координации, дальнейшего повышения прозрачности и удовлетворенности предпринимателей в этой сфере было принято решение в форме слияния юридического лица публичного права "Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики" при Министерстве экономики и открытого акционерного общества "Азербайджанская инвестиционная компания" создать юридическое лицо публичного права "Азербайджанский фонд развития бизнеса" при Министерстве экономики Азербайджана.

Общее руководство и контроль за деятельностью Азербайджанского фонда развития бизнеса будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 9 членов.

Пять членов совета будут назначаться министерством, а четверо представлять следующие государственные структуры:

- Центральный банк;

- Министерство финансов;

- Министерство труда и социальной защиты;

- Государственное агентство по туризму;

Председателя наблюдательного совета назначает на должность и освобождает от должности министр экономики.

Текущее руководство над деятельностью фонда осуществляет правление, состоящее из 5 членов. Их также назначает на должность и освобождает от должности министр экономики.