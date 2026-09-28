Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Сотрудникам прокуратуры присвоены высшие специальные и высшие воинские звания

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 10:49
    Сотрудникам прокуратуры присвоены высшие специальные и высшие воинские звания

    Группе сотрудников прокуратуры Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные и высшие воинские звания.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, высшие специальные и высшие воинские звания присвоены следующим сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики:

    высшее специальное звание государственного советника юстиции II класса

    Санану Иса оглу Пашаеву – прокурору Нахчыванской Автономной Республики

    высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса

    Эмину Рамиз оглу Мурсалиеву – заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики

    Асафу Вагиф оглу Сарыкишиеву – заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики

    высшее воинское звание "генерал-майор юстиции"

    Нихаду Энвер оглу Шихалиеву – заместителю Военного прокурора Азербайджанской Республики.

    Ильхам Алиев Распоряжение президента Высшие воинские звания
    Prokurorluq əməkdaşlarına ali xüsusi və ali hərbi rütbələr verilib - SƏRƏNCAM
    Group of Azerbaijani prosecution employees awarded higher ranks
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