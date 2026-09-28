Сотрудникам прокуратуры присвоены высшие специальные и высшие воинские звания
- 28 сентября, 2026
- 10:49
Группе сотрудников прокуратуры Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные и высшие воинские звания.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, высшие специальные и высшие воинские звания присвоены следующим сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики:
высшее специальное звание государственного советника юстиции II класса
Санану Иса оглу Пашаеву – прокурору Нахчыванской Автономной Республики
высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса
Эмину Рамиз оглу Мурсалиеву – заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики
Асафу Вагиф оглу Сарыкишиеву – заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики
высшее воинское звание "генерал-майор юстиции"
Нихаду Энвер оглу Шихалиеву – заместителю Военного прокурора Азербайджанской Республики.