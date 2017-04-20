Сотрудник АП: Веками Азербайджану присущ мультикультурный образ мышления

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан готовится провести IV Игры исламской солидарности. 2017 год объявлен Годом исламской солидарности. В Азербайджане широко распространены исламские ценности. Веками Азербайджану присущ мультикультурный образ мышления".

Как передает Report, об этом на конференции на тему Объявления "Года исламской солидарности" и усиления Играми исламской солидарности культурных связей между исламскими странами заявил ответственный работник Администрации президента Азербайджана Бахруз Гасанов.

Он отметил, что силы, желающие внести разлад в ислам в Азербайджане, не добились этого: "Наличие таких явлений в Азербайджане невозможно. Порой мы видим, как различные течения одной и той же религии враждуют друг с другом. Но в Азербайджане такого нет. Наша страна – показатель. Исламский мир нуждается в таком факторе. Некоторые силы приравнивают ислам к терроризму. Тут отведена роль европейским странам. Поэтому исламский мир нуждается в солидарности".

Он отметил, что после обретения Азербайджаном независимости внимание к исламу возросло: "За этот период построено и восстановлено много мечетей. То есть государство создает все условия. Можно однозначно утверждать, что Азербайджан - одна из стран, где исламские традиции сохраняются, защищаются. Наша страна выступает с единой позицией с исламскими странами. Азербайджан тесно сотрудничает с исламскими странами. Мы и в вопросе Нагорного Карабаха согласны с позицией исламских стран. Как известно, несколько исламских стран признали факт оккупации. Естественно, имеются исключения, некоторые исламские страны сотрудничают с Арменией. Это противоречит ценностям ислама. Потому что здесь речь идет об оккупации мусульманской страны – азербайджанских землях. Такие поступки оправдывают Армению. К сожалению, это так".

Представитель АП отметил, что Азербайджан восстановит мечети в освобожденных от оккупации землях.