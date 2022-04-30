О нас
Аудио новости

Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 13:45
Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

На заседании были обсуждены работы, проделанные в связи с выполнением ”Плана действий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики". Члены группы были проинформированы о мониторингах, проводимых в освобожденных районах с целью оценки экологической ситуации, в том числе анализах, проводимых с целью контроля загрязнения трансграничных рек, и комплексных исследовательских работах с участием соответствующих структур.

Членов группы проинформировали о работах по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии в Карабахе и Восточном Зангезуре. На освобожденных территориях до 2025 года предусмотрено установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 1 радиометеорологическую, 4 радиоэкологические станции. Принимаются меры по установке 5 метеорологических станций в Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах. С целью оценки водных ресурсов начато строительство 11 гидрологических автоматических станций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ekoloji məsələlər üzrə İşçi Qrupun iclası keçirilib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
30 апреля 2022 г. 14:18
Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня
Ильхам Алиев: Армянская армия была полностью уничтожена за 44 дня
30 апреля 2022 г. 14:18
На международной конференции президент Азербайджана затронул широкий спектр вопросов - МНЕНИЕ
На международной конференции президент Азербайджана затронул широкий спектр вопросов - МНЕНИЕ
30 апреля 2022 г. 13:04
В Агдаме установлены тепловые насосы нового поколения
В Агдаме установлены тепловые насосы нового поколения
30 апреля 2022 г. 12:50
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим
С 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим
30 апреля 2022 г. 09:38
Премьер-министр подписал приказ о трудовых пенсиях
Премьер-министр подписал приказ о трудовых пенсиях
29 апреля 2022 г. 17:39
Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте
Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара в Сумгайыте
29 апреля 2022 г. 16:14
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
29 апреля 2022 г. 16:10
Президент Азербайджана подписал распоряжение об ускорении реформ в сфере теплоснабжения
Президент Азербайджана подписал распоряжение об ускорении реформ в сфере теплоснабжения
29 апреля 2022 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi