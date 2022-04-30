Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

На заседании были обсуждены работы, проделанные в связи с выполнением ”Плана действий по решению военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики". Члены группы были проинформированы о мониторингах, проводимых в освобожденных районах с целью оценки экологической ситуации, в том числе анализах, проводимых с целью контроля загрязнения трансграничных рек, и комплексных исследовательских работах с участием соответствующих структур.

Членов группы проинформировали о работах по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии в Карабахе и Восточном Зангезуре. На освобожденных территориях до 2025 года предусмотрено установить 11 гидрологических, 8 метеорологических, 1 радиометеорологическую, 4 радиоэкологические станции. Принимаются меры по установке 5 метеорологических станций в Шушинском, Кяльбаджарском, Агдамском, Зангиланском и Физулинском районах. С целью оценки водных ресурсов начато строительство 11 гидрологических автоматических станций.