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Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Внутренняя политика
17 февраля 2023 г. 20:53
Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций

Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщает Report, на заседании под председательством премьер-министра Али Асадова были обсуждены вопросы, вытекающие из "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" и распоряжения президента от 16 ноября 2022 года об утверждении "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

На заседании была заслушана презентация исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы.

По итогам заседания Центру анализа экономических реформ и коммуникаций были даны соответствующие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

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