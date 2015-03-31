​Состоялось шествие молодежи к Губинскому мемориальному комплексу геноцида - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества Губинского регионального офиса Центра образования молодежи и Губинского районного управления молодежи и спорта организовано шествие молодежи к Губинскому мемориальному комплексу геноцида. Об этом заявили Report в пресс-службе Центра.

В ходе состоявшейся перед шествием встречи с молодежью была проведена беседа о политике геноцида в Азербайджане со стороны армян, отмечено, что в результате проводимого армянами геноцида 1918-1920 годов зверски убито около 700 тыс. азербайджанцев. В марте 1918 года захватившие власть дашнаки во главе со Степаном Шаумяном совершили беспощадный акт геноцида в отношении азербайджанского народа. Согласно цифрам Чрезвычайной следственной комиссии при Азербайджанской Демократической Республике, во время тех событий только в Баку было убито более 12 тыс. азербайджанцев. Другие источники указывают на еще более высокие цифры. С мая 1920 года по ноябрь 1921 года в Азербайджане армянами было убито 48 тыс. человек. Если в Азербайджане будут продолжены археологические раскопки, будет найдено большое количество захоронений наподобие захоронений в Губе, потому что эти убийства носили массовый характер на всей территории Азербайджана.

Затем с участием сотней представителей молодежи состоялось шествие, была почтена память жертв геноцида.