Состоялось подписание азербайджано-египетских документов

28 января по окончании встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси состоялась церемония подписания документов.

28 января по окончании встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает Report, "Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством водных ресурсов и ирригации Арабской Республики Египет в области управления водными ресурсами" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Египта Самех Хассан Шукри.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Арабской Республики Египет в области культуры" подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Египта Самех Хассан Шукри.

"Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет" подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр планирования и экономического развития Египта Хала Хелми Эль Саид.