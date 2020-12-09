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Состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT"

Состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT" Государственное агентство определено распорядителем средств Фонда
Внутренняя политика
9 декабря 2020 г. 11:31
Состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда YAŞAT
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В онлайн-формате состоялось первое заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT", учрежденного в целях обеспечения поддержки раненых в боях за территориальную целостность Азербайджана и семей шехидов.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, на заседании председатель Госагентства Ульви Мехтиев проинформировал о направлениях деятельности и целях Фонда "YAŞAT", созданного соответствующим указом президента Ильхама Алиева.

Государственное агентство определено распорядителем средств Фонда. Общий контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом Азербайджанской Республики.

Состав Попечительского совета Фонда "YAŞAT" соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева утвержден в следующем формате:

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу
Ализаде Севиндж Аскерхан гызы
Асланов Новрузали Давуд оглу
Ашина Масуд
Ибрагимов Мансум Исрафил оглу
Искендеров Анар Джамал оглу
Гасымов Балакиши Алекпер оглы
Новрузов Джахангир Муталлиб оглу
Рамалданов Шаир Рамалдан оглу
Сафаралиева Рена Теймур гызы
Закиев Ильхам Азизага оглу.

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Версия на азербайджанском языке Фото"YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasının ilk iclası keçirilib

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