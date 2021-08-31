Состоялось очередное заседание Рабочей группы Межведомственного Центра

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайд

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, в ходе заседания представители соответствующих государственных структур предоставили информацию о мероприятиях, проведенных в течение недели в связи с восстановлением и реконструкцией энергетической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также в связи с исполнением решений, принятых на предыдущих заседаниях Рабочей группы.

Были проведены обсуждения в связи с обеспечением электроэнергией и отоплением стратегических объектов в городе Шуша. Были доведены до сведения данные об электрических подстанциях, линиях электропередач и отопительных котельных, строительство которых в городе продолжается.

Были рассмотрены работы по строительству в Джебраильском районе ГЭС "Худаферин" и "Девичья башня" общей мощностью соответственно 200 МВт и 80 МВт.

Состоялся обмен мнениями о создании на указанных территориях газораспределительной инфраструктуры, инвентаризации объектов газового хозяйства, взятии на баланс и охране существующей инфраструктуры.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.