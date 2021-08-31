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Состоялось очередное заседание Рабочей группы Межведомственного Центра

Состоялось очередное заседание Рабочей группы Межведомственного Центра Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайд
Внутренняя политика
31 августа 2021 г. 15:46
Состоялось очередное заседание Рабочей группы Межведомственного Центра

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, в ходе заседания представители соответствующих государственных структур предоставили информацию о мероприятиях, проведенных в течение недели в связи с восстановлением и реконструкцией энергетической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также в связи с исполнением решений, принятых на предыдущих заседаниях Рабочей группы.

Были проведены обсуждения в связи с обеспечением электроэнергией и отоплением стратегических объектов в городе Шуша. Были доведены до сведения данные об электрических подстанциях, линиях электропередач и отопительных котельных, строительство которых в городе продолжается.

Были рассмотрены работы по строительству в Джебраильском районе ГЭС "Худаферин" и "Девичья башня" общей мощностью соответственно 200 МВт и 80 МВт.

Состоялся обмен мнениями о создании на указанных территориях газораспределительной инфраструктуры, инвентаризации объектов газового хозяйства, взятии на баланс и охране существующей инфраструктуры.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке İdarələrarası Mərkəzin “Enerji təminatı məsələləri üzrə” İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib

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