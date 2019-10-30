Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке особого конституционного производства состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как передает Report, на заседании было рассмотрено конституционное дело о толковании статей 90.9 и 91.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики на основании запроса Прокуратуры Азербайджанской Республики.

Заслушав доклад судьи С.Гасановой по делу, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалиста, изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что в соответствии с требованиями части I статьи 26 Конституции Азербайджанской Республики и статей 90.9 и 91.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики подозреваемый или обвиняемый в целях самозащиты вправе отказаться от дачи показаний или же, не нарушая прав других лиц, защищать свои права и свободы не запрещенными законом методами и средствами.

Положение «за исключением случаев заведомого упоминания имени лица, не имеющего отношения к совершению преступления» статей 90.9 и 91.7 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики предусматривает предоставление подозреваемым или обвиняемым заведомо ложных сведений об участии в преступлении лица, не имеющего отношения к совершению преступления. Такое действие не может считаться законным методом самозащиты, данное деяние влечет за собой ответственность как заведомо ложный донос по статье 296 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В соответствии со статьями 204.3 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики подозреваемый или обвиняемый, сообщающий о совершенном или готовящемся преступлении, под расписку в письменном виде предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный статьей 296 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.