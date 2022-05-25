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В Шуше состоится международная научно-практическая конференция

В Шуше состоится международная научно-практическая конференция При совместной организации специального представительства президента Азербайджана по городу Шуше, Министерства экономики, Министерства культуры, Университета АДА, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики НАНА в культурной столице нашей страны Шуше
Внутренняя политика
25 мая 2022 г. 14:36
В Шуше состоится международная научно-практическая конференция

При совместной организации специального представительства президента Азербайджана по городу Шуша, Министерства экономики, Министерства культуры, Университета ADA, Фонда возрождения Карабаха и Института экономики НАНА в культурной столице нашей страны Шуше состоится международная научно-практическая конференция на тему “Экономика культуры: импульсы развития из Шуши”.

Об этом Report сообщили в оргкомитете.

На конференции, которая состоится 18-19 сентября, будут заслушаны доклады по следующим направлениям:

- Строительство новой экономики и развитие культурных сфер в Карабахе;

- Формирование креативной экономики в Шуше.

Участникам, отобранным Оргкомитетом по ознакомлении с докладами, будут посланы приглашения.

Доклады объемом от 15 000 до 20 000 знаков должны быть представлены в электронном формате на азербайджанском, турецком, русском или английском языке.

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) должны быть написаны полностью.

Должны быть указаны ученая степень автора (авторов), ученое звание, название учреждения, в котором он работает или учится, адрес электронной почты, контактный телефон.

Резюме не должно превышать 1000 знаков. Рекомендуется следующая структура текста доклада:
- Постановка проблемы
- Анализ и оценка
- Результаты
- Список литературы (в алфавитном порядке).
Доклады должны быть представлены до 18 августа 2022 г. ответственному секретарю Оргкомитета, д.э.н. Р. Сабир ([email protected]).

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Версия на английском языке Shusha to host International Scientific-Practical Conference
Версия на азербайджанском языке Şuşada beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcək

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