Со дня создания азербайджанского спецназа прошло 26 лет

Сегодня исполняется 26 лет со дня создания Сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.

Сегодня исполняется 26 лет со дня создания Сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.

Как напоминает Report , ССН были созданы 30 апреля 1999 года.

В формировании сил участвовали офицеры и прапорщики, принимавшие участие в Первой Карабахской войне. ССН располагают современным вооружением, боеприпасами и снаряжением ведущих компаний мировой оборонной промышленности.

Подразделения Сил специального назначения принимали участие в Апрельских боях, было уничтожено большое количество живой силы и техники противника.

Во время Второй Карабахской войны Силы специального назначения внесли решающий вклад в успех азербайджанских войск на ключевых направлениях ударов. Разведывательно-диверсионные группы спецназа отметились успешными действиями в ночное время, в сложной горной местности, а также в тылу противника. Они просачивались в образующиеся бреши в армянской обороне, занимали господствующие высоты, перерезали дороги, обнаруживали важные цели и наводили на них артиллерию и авиацию. Значительную часть главной ударной азербайджанской группировки на южном направлении театра военных действий составляли Силы специального назначения.

Так, 4 октября президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поздравил командиров соединений, генерал-майора Маиса Бархударова и командующего Силами специального назначения генерал-майора Хикмета Мирзаева (ныне замминистра обороны - командующий Сухопутными войсками в звании генерал-полковника) и возглавляемый ими личный состав с освобождением от оккупации города Джебраил и девяти сел района.

Силы специального назначения Азербайджана также сыграли ключевую роль в последующей операции азербайджанских войск, который предрешил исход войны, - освобождении города Шуша, в связи с чем Х.Мирзаева поздравил президент Ильхам Алиев.

Отметим, что 36 военнослужащим ССН присвоено звание Героя Отечественной войны, два - награждены орденом "Зафар", 57 - орденом "Карабах".