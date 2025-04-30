Со дня создания азербайджанского спецназа прошло 26 лет

Сегодня исполняется 26 лет со дня создания Сил специального назначения (ССН) Министерства обороны Азербайджана.
Как напоминает
В формировании сил участвовали офицеры и прапорщики, принимавшие участие в Первой Карабахской войне. ССН располагают современным вооружением, боеприпасами и снаряжением ведущих компаний мировой оборонной промышленности.
Подразделения Сил специального назначения принимали участие в Апрельских боях, было уничтожено большое количество живой силы и техники противника.
Во время Второй Карабахской войны Силы специального назначения внесли решающий вклад в успех азербайджанских войск на ключевых направлениях ударов. Разведывательно-диверсионные группы спецназа отметились успешными действиями в ночное время, в сложной горной местности, а также в тылу противника. Они просачивались в образующиеся бреши в армянской обороне, занимали господствующие высоты, перерезали дороги, обнаруживали важные цели и наводили на них артиллерию и авиацию. Значительную часть главной ударной азербайджанской группировки на южном направлении театра военных действий составляли Силы специального назначения.
Так, 4 октября президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поздравил командиров соединений, генерал-майора Маиса Бархударова и командующего Силами специального назначения генерал-майора Хикмета Мирзаева (ныне замминистра обороны - командующий Сухопутными войсками в звании генерал-полковника) и возглавляемый ими личный состав с освобождением от оккупации города Джебраил и девяти сел района.
Силы специального назначения Азербайджана также сыграли ключевую роль в последующей операции азербайджанских войск, который предрешил исход войны, - освобождении города Шуша, в связи с чем Х.Мирзаева поздравил президент Ильхам Алиев.
Отметим, что 36 военнослужащим ССН присвоено звание Героя Отечественной войны, два - награждены орденом "Зафар", 57 - орденом "Карабах".