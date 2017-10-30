Сменился председатель Объединения женщин "Мусават"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Состоялось отчетно-выборное собрание женского объединения партии "Мусават".

Как сообщает Report, на заседании рассмотрели организационные вопросы, обсудили общественно-политическую ситуацию.

О деятельности Совета женского объединения за прошедший период отчет представила председатель организации Наиля Ягублу, о деятельности надзорно-инспекционной комиссии – Вафа Джумшудлу.

После были проведены выборы председателя Объединения. По итогам тайного голосования председателем женского объединения партии "Мусават" была избрана Фарида Алескерли. Посредством выборов были сформированы совет и надзорно-инспекционная комиссия.