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    Сменился председатель Объединения женщин "Мусават"

    Проведены выборы председателя Объединения

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Состоялось отчетно-выборное собрание женского объединения партии "Мусават".

    Как сообщает Report, на заседании рассмотрели организационные вопросы, обсудили общественно-политическую ситуацию.

    О деятельности Совета женского объединения за прошедший период отчет представила председатель организации Наиля Ягублу, о деятельности надзорно-инспекционной комиссии – Вафа Джумшудлу.

    После были проведены выборы председателя Объединения. По итогам тайного голосования председателем женского объединения партии "Мусават" была избрана Фарида Алескерли. Посредством выборов были сформированы совет и надзорно-инспекционная комиссия.

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