Служба госбезопасности и Служба внешней разведки созданы на основе МНБ Азербайджана

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании в Азербайджане Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки.

Как сообщает Report, эти две службы созданы на основе министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана.

В документе указано, что в течение месяца обе службы должны представить президенту Азербайджана проект положения, предложения о структуре и числе сотрудников.

Кабинет министров получил поручение обеспечить финансирование работы служб из средств, направленных в госбюджете на текущий и следующий годы для министерства национальной безопасности, а также решить вопросы материально-технического обеспечения служб и другие вопросы, исходящие из данного указа.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 14 декабря, Мадат Гулиев назначен начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, а Орхан Султанов - начальником Службы внешней разведки.