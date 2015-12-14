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    Служба госбезопасности и Служба внешней разведки созданы на основе МНБ Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании в Азербайджане Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки. 

    Как сообщает Report, эти две службы созданы на основе министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана.

    В документе указано, что в течение месяца обе службы должны представить президенту Азербайджана проект положения, предложения о структуре и числе сотрудников.

    Кабинет министров получил поручение обеспечить финансирование работы служб из средств, направленных в госбюджете на текущий и следующий годы для министерства национальной безопасности, а также решить вопросы материально-технического обеспечения служб и другие вопросы, исходящие из данного указа.

    Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 14 декабря, Мадат Гулиев назначен начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, а Орхан Султанов - начальником Службы внешней разведки. 

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