Сиявуш Новрузов: Средства, выделенные на заработную плату, должны быть увеличены

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Если мы говорим о прозрачности, я не могу осознать понятия внебюджетные средства. Если мы хотим улучшить социальное положение работника, должны включить это в госбюджет".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предложенных в Налоговый кодекс поправок, заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил о необходимости повышения бюджета различных госструктур, а также средств, предусмотренных для заработной платы.

"Иногда, при проведении в регионах работ по благоустройству, говорят, что процесс был осуществлен за счет внебюджетных средств. Существует Резервный фонд президента и, традиционно, регионам выделяются финансы. Это - средства, предусмотренные в бюджете. Все подсчитывается. В целом, подобный подход нужно устранить. Все поступления должны перечисляться в госбюджет. Почему не должна повышаться зарплата солдат, несущих службу в прифронтовой зоне? Они несут боевую вахту и в снег, и в дождь. Их социальное положение не улучшается лишь из-за неприменения финансовой санкции", - добавил С.Новрузов.

Председатель комитета сказал, что, осуществляя подобные вопросы, сначала их нужно согласовать с соответствующими структурами: "Я не против применения санкций. Просто хочу, чтобы все полученные средства поступали в госбюджет. Лишь после этого можно говорить о прозрачности. В противном случае, мы создаем источник для взяточничества".