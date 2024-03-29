Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули.
Как передает
Отметим, что на данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 666 семей, или 2517 человек. В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.
Напомним, что 27 марта в город Физули прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Гарадагского района Баку. В городе состоялась церемония встречи прибывших жителей, им были вручены ключи от квартир.
Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.
Как передает
Напомним, что на данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 666 семей, или 2517 человек. В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.