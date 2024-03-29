О нас

Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули

Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.
Внутренняя политика
29 марта 2024 г. 07:03
Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули

Очередной миграционный караван был отправлен в город Физули.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 34 семьи в составе 123 человек.

Отметим, что на данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 666 семей, или 2517 человек. В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Напомним, что 27 марта в город Физули прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Гарадагского района Баку. В городе состоялась церемония встречи прибывших жителей, им были вручены ключи от квартир.

06:00

Сегодня в город Физули будет переселена очередная группа жителей.

Как передает Report, из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 35 семей в составе 138 человек.

Напомним, что на данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 666 семей, или 2517 человек. В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Али Нагиев: Перед органами безопасности Азербайджана появляются новые вызовы
Али Нагиев: Перед органами безопасности Азербайджана появляются новые вызовы
28 марта 2024 г. 20:30
Организовано торжественное мероприятие по случаю 105-летия органов безопасности Азербайджана
ФотоОрганизовано торжественное мероприятие по случаю 105-летия органов безопасности Азербайджана
28 марта 2024 г. 20:19
В ИВ Баку состоялось совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины в лифте
В ИВ Баку состоялось совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины в лифте
28 марта 2024 г. 13:30
Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди
Омбудсмен встретилась с армянами, проживающими в Ханкенди
28 марта 2024 г. 12:19
СГБ опубликовала видеоролик, посвященный 105-летию
СГБ опубликовала видеоролик, посвященный 105-летию
28 марта 2024 г. 10:53
СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе
СГБ: Будут обнародованы идентифицированные личности еще 73 человек, чьи останки обнаружены в Карабахе
28 марта 2024 г. 10:29
В 2023 году СГБ провела предварительное расследование по 190 уголовным делам
В 2023 году СГБ провела предварительное расследование по 190 уголовным делам
28 марта 2024 г. 10:07
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со смертью Намика Аббасова
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со смертью Намика Аббасова
28 марта 2024 г. 00:45
Хроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником
ФотоХроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником
27 марта 2024 г. 23:12
Скончался экс-министр нацбезопасности Азербайджана Намик Аббасов
Скончался экс-министр нацбезопасности Азербайджана Намик Аббасов
27 марта 2024 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi