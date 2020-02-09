Сегодня в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы

9 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис.

Как передает Report, голосование начинается в 08:00 утра и заканчивается в 19:00 вечера.

Парламентские выборы охватят 125 избирательных округов, которое пройдет на 5573 избирательных участках. По решению Центральной избирательной комиссии было напечатано 5 миллионов 387 600 бюллетеней.

На этих выборах 5 миллионов 329 тысяч 460 человек смогут реализовать свое право голоса. Число кандидатов для участия в парламентских выборах составляет 1314 человек. Из них 246 были выдвинуты политическими партиями. В то же время 1057 кандидатов были выдвинуты по собственной инициативе, а 11 были выдвинуты инициативными группами. 79% зарегистрированных кандидатов - мужчины, а 21% - женщины.

77 790 местных наблюдателей будут следить за выборами. Из них 35 152 являются наблюдателями от политических партий. Кроме того, в связи с выборами были аккредитованы 883 международных наблюдателя, представляющих граждан 58 стран. Процесс будут освещать 132 представителя международных СМИ.