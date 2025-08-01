Саялы Садыгова: Выбор имени влияет на ребенка в будущем

Выбор имени влияет на ребенка в будущем

Пренебрежение к вопросу выбора имени может негативно сказаться на жизни ребенка в будущем.

Данное мнение в интервью Report выразила заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Азербайджана Саялы Садыгова.

По ее словам, основная ответственность за выбор имени лежит на родителях.

"Непродуманные имена, данные родителями, нередко становятся причиной того, что повзрослевшие дети затем их меняют. Последствия такого выбора становятся особенно заметны по мере взросления ребенка. Пренебрежение к этому вопросу может негативно повлиять на его дальнейшую жизнь", - отметила она.

Садыгова отметила, что, к сожалению, некоторые родители называют детей странными именами, вроде Стакан, Шюшябанд, Тюрьма, Джандярд, Кяниз, Кюндя, Кюляк, Мялумат, Мейхош, Гачмаз, Бютев, Рязиль, Шикаят.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.