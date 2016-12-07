Салим Муслимов прокомментировал видеоматериал о наличии у него в Баку роскошной виллы

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Все виллы в Баку мои. Пусть снимают и напишут, что это виллы Салима Муслимова".

Как передает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, комментируя распространившийся видеоматериал о наличии у него в Баку роскошной виллы.

Он сказал, что не обращает внимания на подобную клевету: "Мы заняты своим делом".

Отметим, что три дня назад в СМИ распространился видеоматериал о большой и роскошной вилле. В материале звучали доводы о принадлежности недостроенной виллы министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову.