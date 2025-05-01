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Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International

Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International В письме выражено резкое несогласие с публикацией на официальном сайте организации односторонней и искаженной информации об Азербайджане
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 16:45
Сабина Алиева направила протест генсеку Amnesty International

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо генеральному секретарю международной неправительственной организации Amnesty International Агнес Калламард в связи с предвзятым содержанием отчета о правах человека за 2024 год.

Как сообщает Report, в письме выражено резкое несогласие с публикацией на официальном сайте организации односторонней и искаженной информации об Азербайджане, что, по словам омбудсмена, в очередной раз демонстрирует отступление Amnesty International от принципов объективности и справедливости в оценке ситуации с правами человека.

В частности, Сабина Алиева отметила, что, вопреки утверждениям в отчете, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшая в Баку в прошлом году, отличалась широким представительством, акцентом на инклюзивность и активным участием гражданского общества.

Также в письме подчеркивается, что если бы организация придерживалась принципа справедливости, в отчете нашлось бы место упоминанию о насильственном изгнании более 250 тысяч азербайджанцев из Армении, начавшемся с 1987 года, а также необходимости гарантий их безопасного и достойного возвращения - в соответствии с международными обязательствами, принятыми Арменией.

Омбудсмен обратила внимание на полное игнорирование в отчете таких серьезных тем, как минный террор, представляющий постоянную угрозу жизни и правам человека на освобожденных территориях Азербайджана, и отсутствие информации о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Подобное замалчивание, по мнению Алиевой, ясно указывает на двойные стандарты и политическую ангажированность организации.

Кроме того, Сабина Алиева с сожалением отметила, что несмотря на активную работу института омбудсмена в качестве Национального превентивного механизма - регулярный мониторинг условий содержания задержанных, состояния их здоровья, постоянную открытость к диалогу и прозрачность расследований - в отчете не содержится ни одной ссылки на эти факты.

В заключение Омбудсмен призвала международные организации, включая Amnesty International, соблюдать общепризнанные нормы международного права и опираться исключительно на объективную, проверенную информацию, избегая предвзятости и нарушений принципов беспристрастности.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsperson Sabina Aliyeva sends protest letter to Amnesty International secretary general
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva “Amnesty International” təşkilatının baş katibinə etiraz məktubu göndərib

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