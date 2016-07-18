Съезд ПГС отложен

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Съезд был запланирован нами на сентябрь. Однако, из-за некоторых технических причин мы не смогли подытожить дела. Принято предварительное решение о проведении съезда партии до конца года".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель Центрального исполнительного аппарата партии Гражданской солидарности (ПГС) Самир Асадли.

По его словам, Оргкомитет по подготовке к съезду подытожил работу в регионах: "В большинстве районов прошли конференции. Сейчас готовимся к конференциям по столичным районам".

С.Асадли добавил, что на должность председателя ПГС претендует лишь нынешний руководитель партии Сабир Рустамханлы.