С этой недели в Азербайджане приступят к предреферендумной агитации

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ На этой неделе в субботу, 3 сентября, в Азербайджане приступят к предреферендумной агитации.

Как сообщает Report, агитацией могут заниматься прошедшие регистрацию агитационные группы. Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, агитация начнется за 23 дня до голосования - 3 сентября и будет приостановлена за 24 часа до начала голосования - 25 сентября в 8:00.

Отметим, что Центризбиркомом зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Муниципалитет" и "Гражданское общество".

В связи с референдумом в городах и районах по 117-ти избирательным округам установлено 128 открытых и 128 закрытых мест (в целом 256 мест).