Руководство МВД встретилось с семьями жертв смертельного ДТП в Имишли

Руководство Министерства внутренних дел (МВД) приняло пострадавших в ДТП, которое произошло 18 января на территории Имишлинского района.

Руководство Министерства внутренних дел (МВД) провело встречу с семьями погибших и раненых при трагическом ДТП в Имишлинском районе, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, членам семей дали подробную информацию о подробностях происшествия, представили вещественные доказательства, в том числе видеозаписи с места ДТП. Представители МВД также рассказали о ходе следствия по данному делу.

Руководство министерства подчеркнуло, что держит на особом контроле объективное проведение расследования этого трагического инцидента и обеспечит права пострадавших.

В завершение встречи руководители ведомства ответили на интересовавшие граждан вопросы.

Напомним, что авария с участием полицейского автомобиля произошла на территории Имишлинского района 18 января, в результате погибли двое малолетних детей, еще один ребенок и водитель получили травмы. В рамках расследования был арестован 17-летний Бейлар Байрамлы, спровоцировавший ДТП.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение с полицейской машиной BMW. После ДТП Байрамлы попытался скрыться с места происшествия, бросив разбитый автомобиль.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 185.1 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 263-1.4 (нарушение ПДД лицом, не имеющим права управления, повлекшее смерть двух лиц) и 264 (оставление места ДТП) УК Азербайджана.