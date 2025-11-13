Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

13 ноября руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил общественности автономной республики Джейхуна Рамиз оглу Джалилова, назначенного полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване и возложили к нему цветы.

Выступивший на церемонии представления Самир Нуриев отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание вопросам социально-экономического и культурного развития Нахчыванской Автономной Республики.

Руководитель Администрации президента подчеркнул, что в рамках проводимой в нашей стране созидательной работы осуществляются важные меры по развитию Нахчывана, принята "Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", главной целью которой является ускоренное развитие автономной республики и ее полная интеграция в экономику страны путем достижения устойчивого экономического и социального роста.

Отмечается, что в соответствии с планом мероприятий по реализации Государственной программы необходимо эффективнее использовать имеющиеся возможности и мобилизовать все силы для своевременной и качественной реализации задач по созданию благоприятной деловой среды, развитию торговли, экспортно-ориентированной промышленности, сельского хозяйства, туризма, инфраструктурного обеспечения, социальной сферы, человеческого капитала и других направлений.

Коснувшись высказываний президента Азербайджана на состоявшемся 12 ноября приеме в связи с новыми назначениями, руководитель Администрации президента отметил, что глава государства считает служение народу, скромность и ответственный подход к служебным обязанностям основными принципами работы, и каждый чиновник в своей деятельности должен руководствоваться этими принципами.

Самир Нуриев передал новому руководству автономной республики поручения и рекомендации президента Азербайджана и выразил надежду, что оказанное главой государства доверие будет оправдано.