Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 13:45
    Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР

    13 ноября руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев представил общественности автономной республики Джейхуна Рамиз оглу Джалилова, назначенного полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване и возложили к нему цветы.

    Выступивший на церемонии представления Самир Нуриев отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание вопросам социально-экономического и культурного развития Нахчыванской Автономной Республики.

    Руководитель Администрации президента подчеркнул, что в рамках проводимой в нашей стране созидательной работы осуществляются важные меры по развитию Нахчывана, принята "Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", главной целью которой является ускоренное развитие автономной республики и ее полная интеграция в экономику страны путем достижения устойчивого экономического и социального роста.

    Отмечается, что в соответствии с планом мероприятий по реализации Государственной программы необходимо эффективнее использовать имеющиеся возможности и мобилизовать все силы для своевременной и качественной реализации задач по созданию благоприятной деловой среды, развитию торговли, экспортно-ориентированной промышленности, сельского хозяйства, туризма, инфраструктурного обеспечения, социальной сферы, человеческого капитала и других направлений.

    Коснувшись высказываний президента Азербайджана на состоявшемся 12 ноября приеме в связи с новыми назначениями, руководитель Администрации президента отметил, что глава государства считает служение народу, скромность и ответственный подход к служебным обязанностям основными принципами работы, и каждый чиновник в своей деятельности должен руководствоваться этими принципами.

    Самир Нуриев передал новому руководству автономной республики поручения и рекомендации президента Азербайджана и выразил надежду, что оказанное главой государства доверие будет оправдано.

    Самир Нуриев Джейхун Джалилов Нахчыван
    Фото
    PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib

    Последние новости

    14:19

    Рамин Мамедов: В Азербайджане на протяжении веков проживали представители различных народов

    Религия
    14:13

    Глава ЕК: ЕС обсуждает 3 варианта финансовой поддержки Украины

    Другие страны
    14:09

    Власти Кыргызстана запретили майнинг криптовалют до весны 2026 года

    В регионе
    14:09

    Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябре

    В регионе
    14:09
    Фото

    Монетный двор США отчеканил последние монеты достоинством в один цент

    Это интересно
    14:06

    Член "Кворума Двенадцати Апостолов" поблагодарил Азербайджан за всестороннюю поддержку

    Религия
    14:04

    Министр: Узбекистан проводит большую работу по сохранению своего культурного наследия

    Культура
    14:02
    Фото

    Жителям сел Дашбулаг и Бадара вручены ключи от новых квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:58

    Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в мире

    Религия
    Лента новостей