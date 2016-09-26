Руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев проголосовал на референдуме

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев проголосовал на референдуме.

Как сообщает Report, Р.Мехтиев проголосовал, придя в избирательный участок №7 Сабаильского избирательного округа №29.

В том же избирательном участке проголосовала супруга Рамиза Мехтиева Галина Мехтиева.

За процессом голосования следили местные и международные наблюдатели, а также представители СМИ.

Айгюн Ибрагимли, Самира Абдуллаева