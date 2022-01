Резидент-координатор ООН чтит память погибших 20 Января

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева чтит память погибших 20 января 1990 года.

Как сообщает Report, об этом написала резидент-координатор в своей странице Twitter.

"В 32-ю годовщину трагических событий 20 января 1990 года я присоединяюсь к народу Азербайджана в память о погибших в борьбе за независимость", - говорится в публикации.